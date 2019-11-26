В Польше задержали газовых менеджеров за контракты с Россией

В Польше задержали бывших членов правления компании EuRoPol GAZ, которых обвиняют в заключении невыгодных контрактов на поставку российского газа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуритури Польши.

Как отмечается, Польша ведет подготовительное производство относительно газовых соглашений, заключенных с Российской Федерацией. Задержанные Михала Ш., Здислава И. и Мирослава Д., которые входили в состав правления с 20 января 2010 года до 31 декабря 2010 года.

Их обвиняют в причинении "значительного ущерба EuRoPol GAZ путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей".

Сообщается, что они причастны к подписанию соглашения, где польская сторона обязалась отказаться от иска против "Газпром экспорта", направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при промышленной палате Российской Федерации в Москве. В иске польская сторона требовала оплаты услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году.

Кроме того, Польша заверила "Газпром" во всех обязанностях по транспортировке газа в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2009 года.

EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода Ямал-Европа. Она была создана для оказания услуг по транспортировке природного газа через Польшу.

Напомним, Польша обещает применить юридические шаги, если Германия не будет учитывать ее интересы при имплементации газовой директивы ЕС в ФРГ в отношении "Северного потока-2".