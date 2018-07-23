У Польщі затримали двох українців за пограбування пункту обміну валюти
Правопорушники намагалися незаконно перетнути кордон
Польські прикордонники затримали двох громадян України, які пограбували вночі пункт обміну валюти та намагалися незаконно перетнути кордон через залізничний міст в районі пропускного пункту “Дорогуськ-Ягодин”. Про це повідомляє Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі.
Пограбування чоловіки віком 41 та 43 років здійснили 16 липня в місті Жари Любуського воєводства на заході Польщі.
Їх затримали уночі 17 липня при спробі незаконного перетину кордону. При перевірці прикордонники виявили, що їх розшукують за пограбування.
Фото: затримання на кордоні (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)
Правопорушників перевезли до міста Жари. Там їм офіційно висунули обвинувачення у розбої з використанням небезпечного знаряддя (молотка). Місцевий суд заарештував чоловіків на три місяці.
“Чоловіки упродовж трьох найближчих місяців перебуватимуть у слідчому ізоляторі. Їм загрожує від трьох до 12-ти років ув’язнення”, - йдеться у повідомленні прикордонної служби.
Фото: пограбування (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)
Станом на 23 липня поліцейські з Любуського воєводства встановлюють, чи чоловіки могли бути причетними до схожих злочинів на території Польщі.
Нагадаємо, 8 липня співробітники Державної прикордонної служби України затримали і передали Національній поліції двох іноземців та транспортний засіб, що знаходилися в міжнародному розшуку.