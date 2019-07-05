У Польщі затримали 12 українців на нелегальній фабриці цигарок

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Підпільна фабрика тютюнових виробів завдала збитків на 6 млн злотих

Польські правоохоронці затримали робітників підпільної фабрики з виробництва сигарет. Серед працівників були 12 громадян України, передає РБК-Україна із посиланням на "Польське радіо".

Окрім українців були затримані також двоє громадян Польщі. Підпільний цех розташовувався у Сілезькому воєводстві.

Нелегальне виробництво цигарок облаштували в одному із приватних об'єктів. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 6 млн штук цигарок. Також у ході спецоперації на складі фабрики виявили понад дві тонни тютюну.

Попередньо підраховано збитки для держави - їх оцінили у понад 6 млн злотих, або у 1,4 млн євро.

Нагадаємо, за даними консульського відділу посольства України в Польщі, що кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п'ять разів: зі 320 тисяч до приблизно півтора мільйона. Зростання числа українських мігрантів почалося з 2014 року.

Як писало РБК-Україна, за оцінками рекрутингового агентства Personnel Service, на сьогоднішній день українці працюють у кожній п'ятій польській компанії.