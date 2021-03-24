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В Польше ужесточат коронавирусные ограничения на Пасху

Новина українською → Варшава, Среда 24 марта 2021 02:59
В Польше ужесточат коронавирусные ограничения на Пасху Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Польши в четверг, 25 марта, обнародует пакет новых коронавирусных ограничений. Они будут действовать в период католических пасхальных праздников.

Об этом сообщает телеканал TVP.

Новый пакет ограничений будет касаться двух недель: недели перед Пасхой (4 апреля) и недели после праздников.

По его словам, о новых ограничениях будет сообщено позже 25 марта. Глава польского правительства подчеркнул, что при подготовке новых коронавирусных ограничений во внимание будут приниматься несколько параметров.

В частности, речь идет о суточном количестве инфицированных, занятости COVID-кроватей, смертности от коронавируса, и занятости коек с аппаратами ИВЛ. Кроме того, будет учитываться ситуация с пандемией коронавируса в других странах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что страна "на всякий случай, должна быть готова к более сложным сценариям".

Напомним, в Германии продлили локдаун до конца марта, хотя часть ограничений сняли.

Также РБК-Украина писало, что в Польше не использованы сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за того, что люди не пришли в центры прививок.

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