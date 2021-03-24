ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі посилять коронавірусні обмеження на Великдень

Новость на русском → Варшава, Середа 24 березня 2021 02:59
У Польщі посилять коронавірусні обмеження на Великдень Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Польщі у четвер, 25 березня, оприлюднить пакет нових коронавірусних обмежень. Вони будуть діяти в період католицьких великодніх свят.

Про це повідомляє телеканал TVP.

Новий пакет обмежень стосуватиметься двох тижнів: тижня перед Великоднем (4 квітня) і тижня після свят.

За його словами, про нові обмеження буде повідомлено пізніше 25 березня. Глава польського уряду підкреслив, що при підготовці нових коронавірусних обмежень до уваги будуть прийматися кілька параметрів.

Зокрема, йдеться про добову кількість інфікованих, зайнятість COVID-ліжок, смертність від коронавірусу, і зайнятість ліжок з апаратами ШВЛ. Крім того, буде враховуватися ситуація з пандемією коронавірусу в інших країнах.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що країна "на всякий випадок, має бути готова до більш складних сценаріїв".

Нагадаємо, у Німеччині продовжили локдаун до кінця березня, хоча частину обмежень зняли.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі не використано сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca через те, що люди не прийшли в центри щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Польша Карантин
NEWS
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками