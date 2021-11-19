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У Польщі впевнені, що Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів на кордон

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Польща, П'ятниця 19 листопада 2021 09:59
У Польщі впевнені, що Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів на кордон Фото: Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів до кордону Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Польщі впевнені, що Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів на кордон Польщі. Людей можуть і надалі оснащувати небезпечними предметами для більшої агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

"У довгостроковому плані Білорусі нічого не змінилося. Ми очікуємо, що білоруси й надалі посилатимуть групи іноземців для нападу на наш кордон, оснащуватимуть цих людей небезпечними предметами, ми також очікуємо на все більшу агресію з боку білоруських офіційних осіб", - заявив представник спецслужб Польщі. Станіслав Жарін.

За його словами, "білоруський режим намагається зіграти на емоціях".

"Білоруси проводять певні заходи, щоб, з одного боку, зіграти на наших емоціях, показати нещастя тих, хто перебуває на нашому кордоні, і водночас надати їм можливість відпочити в логістичному центрі. З іншого боку, ми мали справу з жорстокою грою, пов'язаною з дезінформаційною діяльністю білоруської сторони", - сказав Жарін.

Він наголосив. що білоруська адміністрація оприлюднила неправдиву інформацію, яка передбачає нібито згоду німецької сторони на гуманітарні коридори.

"Це схоже на навмисну ​​інформацію, яка має підтвердити чутки, що циркулюють серед мігрантів, і підтвердити їхню віру в те, що вони досягнуть Західної Європи", - сказав представник спецслужб.

Він також додав, що Білорусь зацікавлена ​​у жорстокій політичній грі з людьми, яких привезли на кордон.

Нагадаємо, в рамках підтримки до Польщі відправлять близько 150 британських солдатів. Їх спрямують на білорусько-польський кордон у зв'язку з міграційною кризою.

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