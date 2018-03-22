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В Польше установили День памяти поляков, которые спасали евреев во время Холокоста

НовостиОбщество    22.03.2018 - 12:11
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/ministerstwoobronynarodowej)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/ministerstwoobronynarodowej)

В Польше 24 марта будут отмечать День памяти поляков, спасавших евреев

В Польше 24 марта будет отмечаться День памяти поляков, которые спасали евреев во время Холокоста и оккупации страны нацистами. Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда, передает "Польское радио".

В документе указано, что эта дата будет данью уважения всем гражданам Польши, которые "противостояли террору немецких нацистов, рискуя своей жизнью и жизнью своих родственников, помогая ближним".

Также сообщается, что установленный день памяти связан с особой датой. 24 марта 1944 года нацистская жандармерия расстреляла поляка Юзефа Ульму и его семью за сокрытие двух еврейских семей.

Напомним, ранее сообщалось, что сейм принял закон о Дне памяти поляков, спасавших евреев. В преамбуле к закону депутаты почтили память польских граждан, "героев, которые в акте героической отваги, невероятного мужества, сострадания и межчеловеческой солидарности, верные высоким нравственным ценностям, велению христианского милосердия и традиции суверенной Польши, спасали своих еврейских соседей от Холокоста, спланированного и реализованного немецкими оккупантами".

 

Стабильная Украина необходима для порядка и безопасности Европы, - МИД Польши
Теги: Польша, Анджей Дуда, Холокост
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