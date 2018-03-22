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У Польщі встановили День пам'яті поляків, які рятували євреїв під час Голокосту

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 12:11
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/ministerstwoobronynarodowej)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/ministerstwoobronynarodowej)

У Польщі 24 березня відзначатимуть День пам'яті поляків, які рятували євреїв

В Польщі 24 березня відзначатиметься День пам'яті поляків, які рятували євреїв під час Голокосту та окупації країни нацистами. Відповідний закон підписав президент Польщі Анджей Дуда, передає "Польське радіо".

В документі зазначено, що ця дата буде даниною поваги всім громадянам Польщі, які "протистояли терору німецьких нацистів, ризикуючи своїм життям і життям своїх родичів, допомагаючи ближнім".

Також повідомляється, що встановлений день пам'яті пов'язаний з особливою датою. 24 березня 1944 року нацистська жандармерія розстріляла поляка Юзефа Ульму та його родину за приховування двох єврейських сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сейм прийняв закон про День пам'яті поляків, що рятували євреїв. У преамбулі до закону депутати вшанували пам'ять польських громадян, "героїв, які в акті героїчної відваги, неймовірної мужності, співчуття та міжлюдської солідарності, вірні високим моральним цінностям, велінням християнського милосердя і традиції суверенної Польщі, рятували своїх єврейських сусідів від Голокосту, спланованого і реалізованого німецькими окупантами"

 

Стабільна Україна необхідна для порядку і безпеки Європи, - МЗС Польщі
Теги: Польша, Анджей Дуда, Голокост
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