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В Польше усилят карантин на фоне антирекорда по коронавирусу

Польша, Среда 21 октября 2020 20:46
В Польше усилят карантин на фоне антирекорда по коронавирусу
Фото: лечение пациента с коронавирусом (tvp.pl)
Автор: Роман Тверденко

В Польше в четверг введут новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Среди мер может быть перевод на дистанционное обучение учеников начальной школы.

Об этом сообщает Reuters.

За последние три недели в Польше вдвое увеличился суточный прирост заражения COVID-19. Из-за этого правительство обсуждает ужесточение карантина.

В четверг власти должны назвать, какие именно меры будут введены для борьбы с распространением вируса. В среду нижняя палата парламента собралась на экстренное заседание для обсуждения законопроекта о помощи перегруженной системе здравохранения.

Напомним, сегодня сообщалось, что за последние сутки в Польше зафиксировали 10 040 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом заболеваемости. Умерли от болезни 130 человек.

Ранее в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны.

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