Польша вводит "часы пенсионеров" из-за сложной ситуации с COVID-19

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом правительство Польши решило пойти на новые ограничения. В стране вводят так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает wpolityce.pl.

Как пояснил глава правительства, молодые люди гораздо реже попадают в больницу с коронавирусом и умирают от болезни. Чтобы минимизировать контакты людей преклонного возраста, польское правительство решило вернуть специальные ограничения.

"Мы настойчиво призываем людей пожилого возраста оставаться дома. Я хочу сказать, что сегодня мы вводим часы для людей преклонного возраста - как и весной, с 10:00 до 12:00. Пусть в это время люди преклонного возраста делают покупки", - подчеркнул он.

Часы для людей преклонного возраста вступят в силу с четверга, 15 октября.

Напомним, сегодня в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны. С 10 октября вся территория Польши была внесена в "желтую зону".

Кроме того, сегодня в Польше зафиксирован очередной антирекорд по случаям коронавируса. Количество новых случаев COVID-19 продолжает стремительно расти четвертый день подряд.