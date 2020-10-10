ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Польша вводит "часы пенсионеров" из-за сложной ситуации с COVID-19

Варшава, Суббота 10 октября 2020 20:52
Польша вводит "часы пенсионеров" из-за сложной ситуации с COVID-19
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом правительство Польши решило пойти на новые ограничения. В стране вводят так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает wpolityce.pl.

Как пояснил глава правительства, молодые люди гораздо реже попадают в больницу с коронавирусом и умирают от болезни. Чтобы минимизировать контакты людей преклонного возраста, польское правительство решило вернуть специальные ограничения.

"Мы настойчиво призываем людей пожилого возраста оставаться дома. Я хочу сказать, что сегодня мы вводим часы для людей преклонного возраста - как и весной, с 10:00 до 12:00. Пусть в это время люди преклонного возраста делают покупки", - подчеркнул он.

Часы для людей преклонного возраста вступят в силу с четверга, 15 октября.

Напомним, сегодня в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны. С 10 октября вся территория Польши была внесена в "желтую зону".

Кроме того, сегодня в Польше зафиксирован очередной антирекорд по случаям коронавируса. Количество новых случаев COVID-19 продолжает стремительно расти четвертый день подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ПольшакарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь