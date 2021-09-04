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В Польше за управление городским автобусом в пьяном виде украинца оштрафовали и лишили прав

Автор: Анна Полисученко

В Польше за управление городским автобусом в пьяном виде украинца оштрафовали и лишили прав. 46-летнего гражданина Украины задержали во время утренней проверки трезвости водителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт местной полиции.

"В крови мужчины, который вез пассажиров на одном из городских маршрутов, обнаружили почти одно промилле алкоголя. Нарушителя сразу задержали", - говорится в сообщении.

Суд принял решение лишить украинца водительских прав на 3 года. Кроме того, мужчину оштрафовали на 10 тыс. злотых.

46-летний украинец уже давно работает в Польше и ранее никогда не попадал в подобные ситуации.

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Польша