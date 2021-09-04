У Польщі за керування міським автобусом у п'яному вигляді українця оштрафували і позбавили прав

"У крові чоловіка, який віз пасажирів на одному з міських маршрутів, виявили майже одне проміле алкоголю. Порушника відразу затримали", - йдеться в повідомленні.

Суд прийняв рішення позбавити українця водійських прав на 3 роки. Крім того, чоловіка оштрафували на 10 тис.злотих.

46-річний українець вже давно працює в Польщі і раніше ніколи не потрапляв у подібні ситуації.