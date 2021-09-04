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У Польщі за керування міським автобусом у п'яному вигляді українця оштрафували і позбавили прав

Автор: Анна Полисученко

У Польщі за керування міським автобусом у п'яному вигляді українця оштрафували і позбавили прав. 46-річного громадянина України затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт місцевої поліції.

"У крові чоловіка, який віз пасажирів на одному з міських маршрутів, виявили майже одне проміле алкоголю. Порушника відразу затримали", - йдеться в повідомленні.

Суд прийняв рішення позбавити українця водійських прав на 3 роки. Крім того, чоловіка оштрафували на 10 тис.злотих.

46-річний українець вже давно працює в Польщі і раніше ніколи не потрапляв у подібні ситуації.

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Польша