В Польше украинца осудили за ограбление ювелирного магазина

Районный суд в Варшаве приговорил 36-летнего гражданина Украины к 7 годам лишения свободы за ограбление ювелирного магазина в торгово-развлекательном центре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Украинца обвинили в похищении ювелирных изделий на сумму свыше 700 тыс. злотых. Мужчина также должен частично возместить ущерб, нанесенный ювелирному салону и оплатить почти 380 тыс. (более 88 тыс. евро) злотых.

Прокуратура обвинила 36-летнего гражданина Украины в том, что в ночь с 26 на 27 ноября 2017 года он пробрался через вентиляционную шахту в ювелирный магазин в ТРЦ Arkadia и похитил бижутерию. Известно, что он действовал совместно с "другим неустановленным злоумышленником по имени Олег".

В прокуратуре утверждают, что украинец спрятался в техническом помещении в одном из туалетов, когда торговый центр еще работал. Там он ранее подготовил инструменты для проникновения. После закрытия центра мужчина залез в вентиляционную шахту в подвесном потолке, откуда пролез над помещение ювелирной краниці. Внутрь он спустился по веревке, вытащил из стола ключ от сейфа, в котором хранились ювелирные изделия.

Злоумышленник собрал ценные предметы и деньги. Вентиляционной шахтой он вернулся в туалет, где до утра прождал на открытие торгового центра. Тогда - покинул здание.

Главный след, оставшийся после преступника, была веревка со следами эпидермиса и волос. Его также выдало обуви и отпечатки пальцев. Кроме того, мужчины также зарегистрировала камера видеонаблюдения. На видеоролике он покупал веревку в центре Arkadia и перед проникновением приходил в ювелирную лавку.

Мужчину задержали, когда он вернулся из Украины в Польшу в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Польше сотрудники полиции пресекли деятельность нелегальной фабрики по производству сигарет неподалеку от города Млава в Мазовєцькому воеводстве, где задержали 8 граждан Украины.

РБК-Украина писало, что в Польше гражданину Украины предъявлено обвинение в участии в драке, в которой погиб гражданин Грузии.