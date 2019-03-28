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В Польше задержали восьмерых украинцев

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 11:38
В Польше задержали восьмерых украинцев
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Украинцев взяли под арест

В Польше работники полиция пресекли деятельность нелегальной фабрики по производству сигарет неподалеку от города Млава в Мазовецком воеводстве, где задержали 8 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что задержанных подозревают в изготовлении нелегальной продукции. Изъято более 200 тыс. штук готовых сигарет.

По сообщению правоохранителей, после получения информации о незаконной фабрику сигарет неподалеку Млави "на горячем поступка были задержаны восемь граждан Украины и один гражданин Армении".

На месте работали четыре станки по изготовлению и упаковке сигарет. Полиция изъяла 206 тыс. штук сигарет без польских акцизных знаков и 64 тыс. упаковок с поддельными товарными знаками.

Мужчинам предъявлено обвинение. Убытки для государственной казны Польши оценили почти в 230 тыс. злотых (более 53 тыс. евро).

Подозреваемых взяли под временный арест. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

РБК-Украина писало, что в Польше гражданину Украины предъявлено обвинение в участии в драке с использованием ножей, вследствие чего погиб гражданин Грузии.

Напомним, в субботу, 23 марта, около 22:00 в результате наезда автомобиля в населенном пункте Бжезинк в Польше погибла группа граждан Украины.

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