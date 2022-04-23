В Польше на угольные шахте произошла авария, ищут 10 горняков
На угольной шахте вблизи населенного пункта Ястржембе-Здруй на юге Польши в ночь на субботу произошел сильный толчок и утечка метана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
Спасателям пока не удается установить контакт с 10 горняками, ведется спасательная операция.
В районе аварии находились 52 рабочих, 42 из них вышли на поверхность самостоятельно.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий, приехавший на шахту, сказал во второй половине дня, что до горняков "еще более 300 метров".
Представитель ястржембской угольной компании сообщил, что ни взрыва, ни пожара после толчка в шахте не было.
Напомним, поток на въезд в Украину перед Пасхой по юлианскому календарю, как и неделю назад по григорианскому календарю, превышает поток на выезд, на польской границе образовались значительные очереди из машин на въезд.
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