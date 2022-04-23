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У Польщі на вугільній шахті сталася аварія, шукають 10 гірників

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Польща, Субота 23 квітня 2022 18:05
У Польщі на вугільній шахті сталася аварія, шукають 10 гірників Фото: у Польщі на вугільні шахті сталася аварія, шукають 10 гірників
Автор: Євгеній Прокопенко

На вугільній шахті поблизу населеного пункту Ястржембе-Здруй на півдні Польщі в ніч проти суботи стався сильний поштовх і витік метану.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на TVN24.

Рятувальникам поки що не вдається встановити контакт із 10 гірниками, ведеться рятувальна операція.

У районі аварії перебували 52 робітники, 42 з них вийшли на поверхню самостійно.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який приїхав на шахту, сказав у другій половині дня, що до гірників "ще понад 300 метрів".

Представник Ястржембської вугільної компанії повідомив, що ні вибуху, ні пожежі після поштовху в шахті не було.

Нагадаємо, потік на в'їзд в Україну перед Великоднем за юліанським календарем, як і тиждень тому за григоріанським календарем, перевищує потік на виїзд, на польському кордоні утворилися значні черги з машин на в'їзд.

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