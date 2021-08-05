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В Польше столкнулись два трамвая: пострадали более 30 человек

Автор: Мария Кучерявец

В польском городе Познань на кольцевой развязке произошла авария с участием двух трамваев. В результате чего пострадал 31 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Известно, что шесть человек получили серьезные ранения, наиболее тяжелораненых доставили в больницу.

Среди пострадавших машинист одного из трамваев. Он застрял в транспортном средстве, в результате чего его освобождали спасатели. Мужчину доставили в больницу на вертолете польской медицинско-спасательной службы.

Указано, что в большинстве случаев у пассажиров зафиксировали переломы и ссадины.

Предварительные выводы показывают, что водитель одного из трамваев совершил наезд другого.

Сейчас в городе приостановлено движение трамваев. В районе кольцевой развязки, где произошла авария, возникли большие трудности в движении транспорта.

Фото: с места аварии с участием двух трамваев в Познани (twitter.com/MateuszChlystun)

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ПольшатрамвайпострадавшиеАвария