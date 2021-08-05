У Польщі зіткнулися два трамваї: постраждали понад 30 осіб

Відомо, що шість осіб отримали серйозні поранення, найбільш тяжкопоранених доставили до лікарні.

Серед постраждалих машиніст одного із трамваїв. Він застряг у транспортному засобі, внаслідок чого його звільняли рятувальники. Чоловіка доставили до лікарні на гелікоптері польської медично-рятувальної служби.

Вказано, що в більшості випадків у пасажирів зафіксували переломи та садна.

Попередні висновки показують, що водій одного з трамваїв здійснив наїзд задню частину іншого.

Наразі у місті призупинено рух трамваїв. У районі кільцевої розв’язки, де сталася аварія, виникли великі труднощі у русі транспорту.

Фото: з місця аварії за участі двох трамваїв у Познані (twitter.com/MateuszChlystun)