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У Польщі зіткнулися два трамваї: постраждали понад 30 осіб

Автор: Марія Кучерявець

В польському місті Познань на кільцевій розв’язці сталася аварія за участі двох трамваїв. Внаслідок чого постраждала 31 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Відомо, що шість осіб отримали серйозні поранення, найбільш тяжкопоранених доставили до лікарні.

Серед постраждалих машиніст одного із трамваїв. Він застряг у транспортному засобі, внаслідок чого його звільняли рятувальники. Чоловіка доставили до лікарні на гелікоптері польської медично-рятувальної служби.

Вказано, що в більшості випадків у пасажирів зафіксували переломи та садна.

Попередні висновки показують, що водій одного з трамваїв здійснив наїзд задню частину іншого.

Наразі у місті призупинено рух трамваїв. У районі кільцевої розв’язки, де сталася аварія, виникли великі труднощі у русі транспорту.

Фото: з місця аварії за участі двох трамваїв у Познані (twitter.com/MateuszChlystun)

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