В Польше создан гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь от европейских стран, - Рыженков

В Польше создали гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь, которую предоставляют Украине европейские страны, после чего она отправляется в те города, где она необходима больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова.

"На базе "Метинвест" Польша мы открыли перевалочный хаб, на котором аккумулируем гуманитарку, что приходит из разных стран Европы - Германии, Нидерландов, Румынии, стран Прибалтики и Польши. Оттуда помощь направляется в Украину, и сортируется в гуманитарном центре, созданном в Запопрожье, и оттуда уже направляется туда, где она наиболее необходима", - рассказал Рыженков.

По его словам, уже сейчас в страну едут 80 тонн помощи от Фонда Рината Ахметова и бизнесов "Метинвест" и ДТЭК - это почти 13 тысяч недельных наборов продуктов питания.

Напомним, ранее компания "Метинвест" Ахметова выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для бойцов теробороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки для украинских воинов.