У Польщі створено гуманітарний хаб, де акумулюється допомога від європейських країн, - Риженков

У Польщі створили гуманітарний хаб, де акумулюється допомога, яку надають Україні європейські країни, після чого вона відправляється в ті міста, де вона необхідна найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова.

"На базі "Метінвест" Польща ми відкрили перевалочний хаб, на якому акумулюємо гуманітарку, що приходить з різних країн Європи - Німеччини, Нідерландів, Румунії, країн Прибалтики та Польщі. Звідти допомога направляється в Україну, і сортується в гуманітарному центрі, створеному в Запопрожье, і звідти вже направляється туди, де вона найбільш необхідна", - розповів Риженков.

За його словами, вже зараз в країну їдуть 80 тонн допомоги від Фонду Ріната Ахметова і бізнесів "Метінвест" і ДТЕК - це майже 13 тисяч тижневих наборів продуктів харчування.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" Ахметова виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для бійців тероборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки для українських воїнів.