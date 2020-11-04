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В Польше собираются выработать новую позицию по вопросу запрета абортов

Варшава, Среда 04 ноября 2020 03:37
В Польше собираются выработать новую позицию по вопросу запрета абортов
Фото: Михал Дворчик (facebook.com DworczykMichal)
Автор: Инна Собора

В Польше продолжается дискуссия относительно вопроса запрета абортов. Необходимо выработать новую позицию по этому вопросу.

Об этом заявил глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет "Польськое радио".

Констуционный суд признал, что прерывание беременности в случае дефекта развития плода противоречит основному закону страны. Президент страны Анджей Дуда предлагает разрешить аборты в случае так называемых летальных дефектов плода.

Постановление Констуционного суда должно было быть опубликовано не позднее 2 ноября, но этого не произошло. Дворчик сообщил, что публикация постановления КС зависит от Правительственного законодательного центра.

"В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо, чтобы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех, вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу", - сказал Дворчик.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в стране начались массовые протесты.

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