В Польше собираются выработать новую позицию по вопросу запрета абортов

Фото: Михал Дворчик (facebook.com DworczykMichal)

В Польше продолжается дискуссия относительно вопроса запрета абортов. Необходимо выработать новую позицию по этому вопросу.

Об этом заявил глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет "Польськое радио".

Констуционный суд признал, что прерывание беременности в случае дефекта развития плода противоречит основному закону страны. Президент страны Анджей Дуда предлагает разрешить аборты в случае так называемых летальных дефектов плода.

Постановление Констуционного суда должно было быть опубликовано не позднее 2 ноября, но этого не произошло. Дворчик сообщил, что публикация постановления КС зависит от Правительственного законодательного центра.

"В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо, чтобы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех, вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу", - сказал Дворчик.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в стране начались массовые протесты.