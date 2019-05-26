В Польше сгорел автобус, перевозивший украинских туристов

Фото: пожар автобуса в Польше (twitter.com/Kamil_Wszolek)

Было эвакуировано 70 пассажиров

Вблизи города Альверня на юге Польши полностью сгорел автобус с украинскими туристами, который ехал из Киева в Прагу, было эвакуировано 70 пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке TVN24.pl.

Сообщается, что происшествие случилось на автостраде А4 ночью в воскресенье, 26 мая 2019.

Сотрудник Краковской дорожной комиссии сообщил, что всех пассажиров было эвакуировано, а также отметил, что в результате пожара жертв и пострадавших нет.

Всех эвакуированных пассажиров было отправлено до стоянки обслуживания пассажиров и предоставлен запасной транспорт.

По предварительной информации причиной пожара стали неполадки в двигателе. Представитель дорожной комиссии заявил, что в результате пожара автобус полностью сгорел и оставил дыру в асфальте.

Фото: пожар автобуса в Польше (twitter.com/Kamil_Wszolek)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Перу загорелся автобус с людьми, десятки погибших. Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, которые были на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу.