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У Польщі згорів автобус, що перевозив українських туристів

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 19:44
У Польщі згорів автобус, що перевозив українських туристів
Фото: пожежа автобусу в Польщі (twitter.com/Kamil_Wszolek)

Було евакуйовано 70 пасажирів

Поблизу міста Альверня на півдні Польщі повністю згорів автобус з українськими туристами, який їхав з Києва до Праги, було евакуйовано 70 пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням TVN24.pl.

Повідомляється, що подія трапилась на автостраді А4 вночі в неділю, 26 травня 2019.

Співробітник Краківської дорожньої комісії повідомив, що усіх пасажирів було евакуйовано, а також наголосив, що внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Усіх евакуйованих пасажирів було відправлено до стоянки обслуговування пасажирів та надано запасний транспорт.

За попередньою інформацією причиною пожежі стали неполадки у двигуні. Представник дорожньої комісії заявив, що внаслідок пожежі автобус повністю згорів й залишив діру в асфальті.

 

Фото: пожежа автобусу в Польщі (twitter.com/Kamil_Wszolek)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Перу загорівся автобус з людьми, десятки загиблих. Вогонь спалахнув у двоповерховому автобусі, займання почалося в задній частині транспортного засобу, тому люди, які були на другому поверсі, не змогли спуститися вниз і вибратися назовні.

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