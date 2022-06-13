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В Польше сформируют две новые общевойсковые дивизии

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 21:10
В Польше сформируют две новые общевойсковые дивизии Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (twitter)
Автор: Евгений Прокопенко

В Польше будут сформированы две новые общевойсковые дивизии. Они будут дислоцированы вдоль реки Висла, в центральном регионе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, это делается для того, чтобы армия Польши насчитывала шесть тактических формирований, которые бы имели соответствующее боевое обеспечение.

"Польше нужна большая, хорошо оснащенная и современная армия, способная самостоятельно защищать границы", - сказал Блащак.

Напомним, Россия пригрозила ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.

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