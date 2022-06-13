У Польщі сформують дві нові загальновійськові дивізії

У Польщі буде сформовано дві нові загальновійськові дивізії. Вони будуть дислоковані вздовж річки Вісла, у центральному регіоні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака .

За його словами, це робиться для того, щоб армія Польщі налічувала шість тактичних формувань, які б мали відповідне бойове забезпечення.

"Польщі потрібна велика, добре оснащена та сучасна армія, здатна самостійно захищати кордони", - сказав Блащак.