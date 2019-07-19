В Польше считают неуместным участие Путина в годовщине Второй мировой

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, неуместно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Сасин также назвал Путина "лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей".

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует по отношению к соседям такими же методами", - заявил вице-премьер.

В то же время он отметил, что ожидаются мероприятия мирового масштаба, и что уже подтверждено присутствие на мероприятиях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Также в Польше ожидают приезда канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Мы направили приглашения широкому кругу лидеров, поэтому ожидаем и убеждены, что это будет мероприятие всемирного масштаба", - сказал Сасин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября по приглашению президента Польши Аджея Дуды на мероприятия в связи с годовщиной начала Второй мировой войны.