В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, есть пострадавшие

В результате аварии пострадали 3 человека

В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщает польское издание TVN24.

"Во время посадки в аэропорту в Жешув-Яйонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине. Три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из-за аварии самолета аэропорт перенаправил несколько рейсов: самолет следовавший из Варшавы в Жешув вернулся обратно в польскую столицу, а самолет из Лондона был перенаправлен ​​в аэропорт Кракова.

Отмечается, что по состоянию на 16:30 по местному времени работа аэропорта была восстановлена.

Фото: авария самолета в Польше (скриншот видео tvn24)

Напомни, 31 мая в Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека.