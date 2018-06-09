В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, есть пострадавшие

В результате аварии пострадали 3 человека
В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщает польское издание TVN24.
"Во время посадки в аэропорту в Жешув-Яйонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине. Три человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщается, из-за аварии самолета аэропорт перенаправил несколько рейсов: самолет следовавший из Варшавы в Жешув вернулся обратно в польскую столицу, а самолет из Лондона был перенаправлен в аэропорт Кракова.
Отмечается, что по состоянию на 16:30 по местному времени работа аэропорта была восстановлена.
Фото: авария самолета в Польше (скриншот видео tvn24)
Напомни, 31 мая в Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека.