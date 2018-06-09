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В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 20:11
Фото: авария самолета в Польше (скриншот видео tvn24)
Фото: авария самолета в Польше (скриншот видео tvn24)

В результате аварии пострадали 3 человека

В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщает польское издание TVN24.

"Во время посадки в аэропорту в Жешув-Яйонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине. Три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из-за аварии самолета аэропорт перенаправил несколько рейсов: самолет следовавший из Варшавы в Жешув вернулся обратно в польскую столицу, а самолет из Лондона был перенаправлен ​​в аэропорт Кракова.

Отмечается, что по состоянию на 16:30 по местному времени работа аэропорта была восстановлена.

 

Фото: авария самолета в Польше (скриншот видео tvn24)

Напомни, 31 мая в Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека.

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Теги публикации: Польша, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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