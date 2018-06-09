У Польщі розбився український легкомоторний літак, є постраждалі

В результаті аварії постраждали 3 людини

У Польщі розбився український легкомоторний літак, в результаті аварії постраждали три людини. Про це повідомляє польське видання TVN24.

"Під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні. Три людини отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, через аварію літака аеропорт перенаправив кілька рейсів: літак, який прямував з Варшави до Жешув повернувся назад в польську столицю, а літак з Лондона був перенаправлений в аеропорт Кракова.

Зазначається, що станом на 16:30 за місцевим часом робота аеропорту була відновлена.

Фото: аварія літака в Польщі (скріншот відео tvn24)

Нагадаємо, 31 травня в Польщі на території Лодзинського воєводства розбився легкомоторний літак, в результаті аварії загинули дві людини.