Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Польше разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

НовостиОбщество    31.05.2018 - 14:27
Иллюстративное фото: самолет Qualt 200 (aviationfanatic.com)
Иллюстративное фото: самолет Qualt 200 (aviationfanatic.com)

Причиной падения стал отрыв крыла самолета

В Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что самолет Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. От удара с землей самолет был разрушен. В результате крушения погиб владелец и пилот самолета, а также пассажир.

Так, по предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.

Сейчас на месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ждут прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.

Напомним, в начале мая сообщалось, что в США возле города Саванна (штат Джорджия) разбился военно-транспортный самолет С-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико, погибли пять человек.

В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП украинскими детьми В Польше на пляжах нашли сигнальные ракеты с российских подводных лодок
Теги публикации: Польша, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top