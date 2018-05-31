В Польше разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Причиной падения стал отрыв крыла самолета

В Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что самолет Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. От удара с землей самолет был разрушен. В результате крушения погиб владелец и пилот самолета, а также пассажир.

Так, по предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.

Сейчас на месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ждут прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.

Напомним, в начале мая сообщалось, что в США возле города Саванна (штат Джорджия) разбился военно-транспортный самолет С-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико, погибли пять человек.