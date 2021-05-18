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В Польше рассказали, сколько видов на жительство выдали иностранцам. Больше всего - украинцам

Автор: РБК-Украина

В Польше действительные виды на жительство имеют более 265 тысяч украинцев.Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

Об этом пишет "Польское радио".

Так, действительные виды на жительство в Польше имеют 483,5 тысяч иностранцев. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тысяч человек, Беларуси - 31,5 тысяча человек и Германии - 20 тысяч человек.

Далее следуют граждане России - 12,7 тысяч, Вьетнама - 10,6 тысяч, Индии - 10,4 тысяч, Грузии - 8,6 тысяч, Италии - 8,5 тысяч и Китая - 6,7 тысяч.

Абсолютное большинство иностранцев имеет разрешения на временное проживание - это уже почти 300 тысяч человек. Примерно 85 тысяч иностранцев имею вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше имеет 80 тысяч граждан стран Европейского союза.

РБК-Украина ранее писало о трех правилах, которых должны соблюдать украинцы перед поездкой на работу в Польшу.

Ранее Украина упростила выдачу видов на жительство гражданам Беларуси.

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