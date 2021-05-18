У Польщі розповіли, скільки посвідок на проживання видали іноземцям. Найбільше - українцям

В Польщі дійсні посвідки на проживання мають понад 265 тисяч українців.Тільки за останні три місяці видали більше 20 тисяч посвідок.

Так, дійсні посвідки на проживання у Польщі мають 483,5 тисяч іноземців. Найбільшими групами є громадяни: України - 265,3 тисяч осіб, Білорусі - 31,5 тисяча осіб та Німеччини - 20 тисяч осіб.

Далі йдуть громадяни Росії - 12,7 тисяч, В’єтнаму - 10,6 тисяч, Індії - 10,4 тисяч, Грузії - 8,6 тисяч, Італії - 8,5 тисяч та Китаю - 6,7 тисяч.

Абсолютна більшість іноземців має дозволи на тимчасове проживання – це вже майже 300 тисяч осіб. Приблизно 85 тисяч іноземців маю посвідки на постійне перебування. Зареєстроване проживання у Польщі має теж 80 тияч громадян країн Європейського союзу.