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У Польщі розповіли, скільки посвідок на проживання видали іноземцям. Найбільше - українцям

Автор: РБК-Україна

В Польщі дійсні посвідки на проживання мають понад 265 тисяч українців.Тільки за останні три місяці видали більше 20 тисяч посвідок.

Про це пише "Польське радіо".

Так, дійсні посвідки на проживання у Польщі мають 483,5 тисяч іноземців. Найбільшими групами є громадяни: України - 265,3 тисяч осіб, Білорусі - 31,5 тисяча осіб та Німеччини - 20 тисяч осіб.

Далі йдуть громадяни Росії - 12,7 тисяч, В’єтнаму - 10,6 тисяч, Індії - 10,4 тисяч, Грузії - 8,6 тисяч, Італії - 8,5 тисяч та Китаю - 6,7 тисяч.

Абсолютна більшість іноземців має дозволи на тимчасове проживання – це вже майже 300 тисяч осіб. Приблизно 85 тисяч іноземців маю посвідки на постійне перебування. Зареєстроване проживання у Польщі має теж 80 тияч громадян країн Європейського союзу.

РБК-Україна раніше писало про три правила, яких повинні дотримуватися українці перед поїздкою на роботу в Польщу.

Раніше Україна спростила видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі.

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