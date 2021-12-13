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В Польше рассказали, чем белорусские службы снабжают мигрантов для прорыва границы

Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская рассказала, что белорусские службы снабжают мигрантов кирпичами и кусками брусчатки. Иностранцы атакуют польских солдат, чтобы прорвать границу страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По ее словам, камни, которые мигранты бросают в польских пограничников, "не являются камнями, найденными в лесу". Она отметила, что в лесу таких камней нет. Это куски брусчатки и кирпичей.

"Это доказывает, что белорусские службы помогают иностранцам, снабжая их материалами и контролируя", - подчеркнула Михальская.

В связи с этим было решено передать солдатам на передовой защитные щиты.

Напомним, пограничники Польши заявили о переброске шумовых петард белорусскими силовиками через рубеж. Инцидент произошел вблизи польского села Наревка.

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Польша