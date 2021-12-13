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У Польщі розповіли, чим білоруські служби забезпечують мігрантів для прориву кордону

Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар польської прикордонної служби Ганна Михальська розповіла, що білоруські служби забезпечують мігрантів цеглою та шматками бруківки. Іноземці атакують польських солдатів, щоб прорвати кордон країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За її словами, каміння, яке мігранти кидають у польських прикордонників, "не є камінням, знайденим у лісі". Вона зазначила, що в лісі такого каміння немає. Це шматки бруківки та цегли.

"Це доводить, що білоруські служби допомагають іноземцям, забезпечуючи їх матеріалами та контролюючи", - наголосила Михальська.

У зв'язку з цим було вирішено передати солдатам на передовій захисні щити.

Нагадаємо, прикордонники Польщі заявили про перекидання шумових петард білоруськими силовиками через кордон. Інцидент стався поблизу польського села Нарівка.

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