В Польше работают почти 900 тыс. трудовых мигрантов из Украины

В Польше по состоянию на сегодняшний день работают почти 900 тыс. украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тыс. иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Беларуси. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Польши разработало законопроект, который упрощает трудоустройство для врачей из стран, которые не входят в состав Евросоюза, в частности из Украины.

Предлагаемые Министерством изменения позволят обойти или отложить процедуру нострификации - признания иностранных документов об образовании. Иностранным медикам планируют выдавать разрешения на работу в конкретной больнице или предоставят возможность сдать экзамен для получения разрешения на работу в Польше.