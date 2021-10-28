В Польше на пункте пропуска с Беларусью произошел взрыв, есть пострадавший

В Польше на пограничном переходе с Беларусью в Кузнице Белостоцкой в здании автоинспекции произошел взрыв во время проверки грузовика. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Таможенники вскрыли место, где могли быть спрятаны запрещенные предметы. В люке в здании, вероятно, находился газ, который воспламенился от искры, после чего начался пожар.

По данным Государственной пожарной службы, также загорелось транспортное средство. Автомобиль потушили сами службы, работающие на границе.

Один человек получил ранения, однако травмы оказались несерьезными. Крышка люка ранила водителя автомобиля в ногу. Службы оказали ему медицинскую помощь. С офицерами, управлявшими грузовиком, ничего не случилось.

С таможенниками, осматривавшими грузовик, ничего не произошло.