В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

В субботу, 18 сентября, в Варшаве во время протеста медицинских работников у здания канцелярии премьер-министра Польши был слышен звук взрыва. Бывший военный, который был недовольный демонстрацией, положил себе в рот зажженную петарду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.
Мужчину с искалеченным лицом госпитализировали, где он скончался от полученных травм.
"
Правоохранители расследуют этот инцидент.
Издание tvp.info сообщило, что
погибший оставил прощальное письмо, в котором выступил против демонстраций медработников.