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В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 18 сентября, в Варшаве во время протеста медицинских работников у здания канцелярии премьер-министра Польши был слышен звук взрыва. Бывший военный, который был недовольный демонстрацией, положил себе в рот зажженную петарду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.

Мужчину с искалеченным лицом госпитализировали, где он скончался от полученных травм.

"

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Издание tvp.info сообщило, что

погибший оставил прощальное письмо, в котором выступил против демонстраций медработников.

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