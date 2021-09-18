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У Польщі на протесті медиків стався вибух, є жертва

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 18 вересня, у Варшаві під час протесту медичних працівників біля будівлі канцелярії прем'єр-міністра Польщі було чути звук вибуху. Колишній військовий, який був незадоволений демонстрацією, поклав собі в рот запалену петарду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.pl.

Чоловіка з покаліченим обличчям госпіталізували, де він помер від отриманих травм.

"

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Видання tvp.info повідомило, що

загиблий залишив прощальний лист, в якому виступив проти демонстрацій медпрацівників.

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Польша