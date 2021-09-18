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В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

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Варшава, Суббота 18 сентября 2021 19:23
В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва Фото: В Польше на протесте медиков произошел взрыв (flickr.com/mikealaska)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 18 сентября, в Варшаве во время протеста медицинских работников у здания канцелярии премьер-министра Польши был слышен звук взрыва. Бывший военный, который был недовольный демонстрацией, положил себе в рот зажженную петарду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.

Мужчину с искалеченным лицом госпитализировали, где он скончался от полученных травм.

"Мы устанавливаем, как и при каких обстоятельствах произошло это событие. Пока у нас нет подтвержденной информации о том, что мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Определяем, что это был за инструмент", - заявили правоохранители.

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Издание tvp.info сообщило, что мужчина, выйдя на акцию протеста, засунул ее себе в рот петарду, после чего та взорвалась.

По данным издания, погибший оставил прощальное письмо, в котором выступил против демонстраций медработников.

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