У Польщі на протесті медиків стався вибух, є жертва

У суботу, 18 вересня, у Варшаві під час протесту медичних працівників біля будівлі канцелярії прем'єр-міністра Польщі було чути звук вибуху. Колишній військовий, який був незадоволений демонстрацією, поклав собі в рот запалену петарду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.pl .

Чоловіка з покаліченим обличчям госпіталізували, де він помер від отриманих травм.

" Ми встановлюємо, як і за яких обставин відбулася ця подія. Поки у нас немає підтвердженої інформації про те, що чоловік вистрілив в себе з вогнепальної зброї. Визначаємо, що це був за інструмент", - заявили правоохоронці.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Видання tvp.info повідомило, що чоловік, вийшовши на акцію протесту, засунув її собі в рот петарду, після чого та вибухнула.