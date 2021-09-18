ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі на протесті медиків стався вибух, є жертва

Новость на русском →
Варшава, Субота 18 вересня 2021 19:23
У Польщі на протесті медиків стався вибух, є жертва Фото: у Польщі на протесті медиків стався вибух (flickr.com/mikealaska)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 18 вересня, у Варшаві під час протесту медичних працівників біля будівлі канцелярії прем'єр-міністра Польщі було чути звук вибуху. Колишній військовий, який був незадоволений демонстрацією, поклав собі в рот запалену петарду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.pl.

Чоловіка з покаліченим обличчям госпіталізували, де він помер від отриманих травм.

"Ми встановлюємо, як і за яких обставин відбулася ця подія. Поки у нас немає підтвердженої інформації про те, що чоловік вистрілив в себе з вогнепальної зброї. Визначаємо, що це був за інструмент", - заявили правоохоронці.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Видання tvp.info повідомило, що чоловік, вийшовши на акцію протесту, засунув її собі в рот петарду, після чого та вибухнула.

За даними видання, загиблий залишив прощальний лист, в якому виступив проти демонстрацій медпрацівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт