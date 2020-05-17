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В Польше просят Ватикан расследовать сексуальное насилие над детьми

Новости » Общество     17.05.2020 - 17:15
В Польше просят Ватикан расследовать сексуальное насилие над детьми
Фото: Площадь Святого Петра (flickr.com/costiflorea)

Польский архиепископ надеется, что Ватикан отреагирует на просьбу и назначит следователя

Глава Римско-католической церкви Польши просит Ватикан расследовать скрытое сексуальное насилие над детьми со стороны священников. Просьба поступила после выхода документального фильма о домогательствах в церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, архиепископ Войцех Полак призвал Ватикан расследовать вероятное сокрытие сексуального насилия над детьми со стороны священнослужителей после того, как в видеопрокат вышел документальный фильм "Игра в прятки" о домогательствах в церкви. В фильме речь идет о двух братьях, которые пострадали от сексуального насилия со стороны священника. Однако, об этих злодеяниях знал епископ, но он ничего не предпринял.

Таким образом Архиепископ Войцех Полак надеется, что Ватикан отреагирует на такую просьбу и назначит следователя по этому делу.

Как отмечается, в марте 2019 года польская церковь признала, что почти 400 священнослужителей добивались несовершеннолетних за последние 30 лет.

Напомним, в Ватикане вновь работает комиссия по борьбе с сексуальным насилием в духовенстве.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ПольшаВатиканпреступленияцервокь
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