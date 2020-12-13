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В Польше снова прошли многотысячные антиправительственные протесты

Польша, Воскресенье 13 декабря 2020 23:06
В Польше снова прошли многотысячные антиправительственные протесты
Фото: Протесты в Польше (w_radwanski/Instagram)
Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 13 декабря, в Варшаве и других польских городах возобновились антиправительственные протесты из-за запрета абортов. Ну улицы вышли тысячи людей.

Об этом сообщает DW.

В Варшаве люди скандировали антиправительственные лозунги и несли транспаранты с надписями в поддержку права на аборты.

Несколько раз движение демонстрантов преграждали полицейские кордоны, но протестующим удалось дойти до района Жолибож, где находится дом лидера правящей правой партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского. В то же время приблизиться ближе к дому Качинского протестующие не смогли из-за большого количества полицейских в спецодежде.

22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Польше состоялись акции протеста противников ужесточения законодательства об абортах. В частности в Варшаве уличную акцию организовало движение "Забастовка женщин".

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