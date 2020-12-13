У Польщі знову відбулись багатотисячні антиурядові  протести

Фото: Протести в Польщі (w_radwanski/Instagram)

У неділю, 13 грудня, у Варшаві та інших польських містах відновились антиурядові протести через заборону абортів. Ну вулиці вийшли тисячі людей.

Про це повідомляє DW.

У Варшаві люди скандували антиурядові гасла і несли транспаранти з написами на підтримку права на аборти.

Кілька разів рух демонстрантів перегороджували поліцейські кордони, але протестувальникам вдалось дійти до району Жолібож, де знаходиться будинок лідера правлячої правої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського. Водночас наблизитися ближче до будинку Качинського протестувальники не змогли через велику кількість поліцейських у спецодязі.

22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Польщі відбулись акції протесту противників посилення законодавства про аборти. Зокрема у Варшаві вуличну акцію організував рух "Страйк жінок".