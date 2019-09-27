В Польше прокомментировали разрешение на эксгумацию в Украине

Разрешение на эксгумацию поляков на территории Украины даст возможность к прорыву в украино-польском историческом диалоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство PAP.

По словам главы Института национальной памяти Польши Ярослава Шарека, о прорыве отношений между Украиной и Польшей можно будет говорить после того, как начнутся поисковые работы на украинской территории.

"Я думаю, что это хорошая новость, но подождем еще немного. Это заявление открывает путь к прорыву, который состоится тогда, когда наши команды совместно с украинскими партнерами начнут работу в Украине", - заявил Шарек.

Также глава ИНП польская сторона готова к началу работ.

"На данный момент все зависит от организационных договоренностей; важен и вопрос погоды", - сообщил Шарек.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины дало разрешение Польше на возобновление поисково-эксгумационных работ. Согласно условиям, представленным украинской стороной, эксгумации должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Напомним, Украина запретила эксгумацию поляков на своей территории в 2017 году. Президент Владимир Владимир Зеленский пообещал снять запрет во время своего недавнего визита в Варшаву.