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В Польше произошел пожар в хосписе, есть погибшие и пострадавшие

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 15:33
В Польше произошел пожар в хосписе, есть погибшие и пострадавшие
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пострадало более 20 человек

В городе Хойнице на севере Польши в местном хосписе произошел пожар, в результате которого погибли 4 пациента, еще 22 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание RMF24.

Указано, что среди погибших женщина и трое мужчин.

"В понедельник 4 человека погибли во время пожара в хосписе в Хойнице на Поморье. Среди погибших женщина и 3 мужчин. Пожар начался в 3 утра. Госпитализированы 22 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятно пожар вызвал брошенный окурок.

Издание также сообщает, что одним из госпитализированных является работник полиции, который отравился дымом, как и остальные. Офицер выводил людей, которым угрожал пожар.

Напомним, власти Австралии планируют выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров, охвативших страну с ноября прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли три человека. Так, пожар возник 5 января в 00:14 в селе Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады-2.

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