ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области на пожаре погибли трое людей

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 08:15
В Киевской области на пожаре погибли трое людей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пожар возник в ночь на 5 января

В Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, пожар возник 5 января в 00:14 в селе Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2.

В 2:40 пожар ликвидирован на площади 56 м2. К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

РБК-Украина писало, что в Днепре во время пожара в частном доме пострадали двое человек, один человек спасен. На месте происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного частного дома.

Женщину и мужчину с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали.

Напомним, в центре Киева в ночь на субботу, 4 января, произошла пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Припаркованный автомобиль Peugeot 307 сгорел дотла. Машина стояла вплотную к жилому дому, огонь перекинулся на первый этаж.

С начала года в результате пожаров погибли почти 30 человек В Запорожской области произошел пожар в жилом доме, погибли двое детей
Новости Украины погибшиепожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь