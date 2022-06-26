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В Польше потребовали пояснений от РФ из-за снятия государственного флага в Катыни

Фото: Польша потребовала от РФ пояснений из-за снятия флага в Катыни (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Консул Польши в Смоленске обратился к администрации региона за объяснениями после того, как были сняты польские флаги с мемориала в Катыни в Смоленской области. Российская администрация также сняла флаги с мемориала в Медном Тверской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Решение о снятии флагов с польских захоронений в Катыни и в Медном было принято министерством культуры РФ. В 1940 году по приказу Кремля в этих местах расстреляно более 20 тысяч польских офицеров. До конца 1980-х годов власти СССР обвиняли в катынском преступлении гитлеровскую Германию. После публикации архивных документов, был создан в Катыни Музей памяти жертв коммунистических преступлений.

Напомним, Литва должна увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, чтобы иметь возможность разместить гораздо большее количество войск НАТО.

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