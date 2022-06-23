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Литва увеличит расходы на оборону и разместит больше сил НАТО

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Литва, Четверг 23 июня 2022 16:00
Литва увеличит расходы на оборону и разместит больше сил НАТО Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Литва должна увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, чтобы иметь возможность разместить гораздо большее количество войск НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об этом в преддверии саммита НАТО, на котором будут рассмотрены способы противодействия растущим угрозам безопасности, исходящим от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Союзники по НАТО по-прежнему расходятся во мнениях относительно развертывания войск и дополнительных вооружений, а восточные государства, расположенные ближе к России, хотят более крупные постоянные подкрепления на своей территории, хотя им может не хватать инфраструктуры для их размещения.

Сейчас Германия командует отрядом НАТО численностью около 1700 человек в Литве, который был усилен сразу после февральского вторжения России в Украину.

В преддверии саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде, Берлин согласился выделить боеспособную бригаду численностью около 3000 человек, которую в случае необходимости можно будет быстро перебросить для защиты Литвы.

Со временем в балтийской стране может разместиться 2,8 тысяч человек, заявили 7 июня президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, в России угрожают Литве из-за ограничения транзита в Калининград.

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