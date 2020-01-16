В Польше поторопили Украину с идеей "объединения" Черного и Балтийского морей

Посол Польши Бартош Цихоцкий заявил, что идея "объединения" Черного и Балтийского морей в рамках украинско-польского проекта должна быть реализована сейчас, поскольку "потом будет поздно". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью посла Польши "Украинскому радио".

По его словам, эта идея активно обсуждалась с предыдущим правительством, однако у нынешнего министра Владислава Криклия "свои идеи".

"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры в прошлом году. Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьск. "Объединить" Черное море с Балтийским. Мы поняли, что у министра Криклия - свои идеи, поэтому ждем. Это миллиарды, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния- Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", - сказал посол.

Отметим, ранее в "Укравтодоре" заявили, что все подготовительные работы по проекту Go Highway должны быть завершены до 2020 года. На реализацию этого проекта в 2018-2019 годах было выделено около 8 миллиардов гривен.