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В Польше погиб строитель из Украины

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 15:30
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Инцидент произошел на строительной площадке во Вроцлаве

В польском городе Вроцлав сегодня, 27 июня, умер украинец. Об этом сообщает "Польское радио".

Сообщается, что инцидент произошел утром. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы.  

Представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк сообщил, что 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм.

Отметим, что пока не установленно, почему лестница рухнула.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше умер молодой украинский спортсмен Владислав Минич.

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Теги публикации: Польша, строительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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