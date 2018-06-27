У Польщі загинув будівельник з України

Інцидент стався на будівельному майданчику у Вроцлаві
У польському місті Вроцлав сьогодні, 27 червня, помер українець. Про це повідомляє "Польське радіо".
Повідомляється, що інцидент стався вранці. На будівельному майданчику у Вроцлаві, де споруджують офісний комплекс, на робітника з України впали конструктивні елементи сходів.
Представник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк повідомив, що 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм.
Відзначимо, що поки не встановлено, чому драбина впала.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі помер молодий український спортсмен Владислав Мініч.