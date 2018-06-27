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У Польщі загинув будівельник з України

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 15:30
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Інцидент стався на будівельному майданчику у Вроцлаві

У польському місті Вроцлав сьогодні, 27 червня, помер українець. Про це повідомляє "Польське радіо".

Повідомляється, що інцидент стався вранці. На будівельному майданчику у Вроцлаві, де споруджують офісний комплекс, на робітника з України впали конструктивні елементи сходів.

Представник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк повідомив, що 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм.

Відзначимо, що поки не встановлено, чому драбина впала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі помер молодий український спортсмен Владислав Мініч.

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Теги публікації: Польша, строительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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